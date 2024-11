Roboty-wilki uzbrojone w broń i sztuczną inteligencję. To nie filmy sci‑fi a rzeczywistość

Choć producent nie mówi o jego bezpośrednim zastosowaniu, to chińskie roboty-wilki mogą w znaczący sposób zmienić realizację misji wojskowych w trudnym terenie i wspomóc działania jednostek specjalnych. Chińska firma Deep Robotics stworzyła roboty Q-UVG, co oznacza czworonożne bezzałogowe pojazdy naziemne (Quadrupedal Unmanned Ground Vehicle). Co ważne, ich działanie jest wspomagane sztuczną inteligencją. Nowy model można było podziwiać na żywo w Zhuhai na China Airshow 2024.

Roboty-wilki pojadą na zwiad, będą się wspinać, a nawet walczyć?











[1/6] Nowe roboty-wilki Q-UVG od Deep Robotics. Uzbrojone w broń i AI Źródło zdjęć: © Licencjodawca

To nie pierwszy model czworonożnych robotów, ale ten wyróżnia się innowacyjnym sposobem poruszania się - każdą z nóg zintegrowano z kołem, co pozwala im osiągać prędkość średnio, jeszcze niższą od prawdziwego wilka, czyli 15 km na godz. Potrafi także szybko omijać przeszkody, wspinać się po schodach. Nie straszny jest im też gruz, liście, kamienie czy nierówne podłoże. Inżynierzy z Deep Robotics zadbali też o to, by nogi robota wyposażono w amortyzatory, które zapewniają stabilność i redukcję drgań.

Innowacją jest też to, że bezzałogowe czworonogi mogą pracować w grupie, co może przynieść nowe sposoby realizacji misji wojskowych. Widać to na filmie poniżej. Na pokazach militarnych firma zaprezentowała też, jak roboty-wilki radzą sobie w grupie: dwa z nich miały widoczne mocowania na broń czy czujniki, pozostałe pełniły raczej rolę zwiadowców.

Firma Deep Robotics zapewniła też, że maszyny reagują na proste polecenia głosowe, jak: "wstań" czy "poruszaj się".

Roboty Q-UVG będą działać w trudnych warunkach

Q-UVG mogą pracować też w warunkach niekorzystnych dla ludzkiego organizmu, nie tylko ze względu na ukształtowanie terenu, ale i zakres temperatur: od –20 st. C. do plus 50 st. C. Jak tłumaczy firma Deep Robotics, modele Q-UVG działają z wykorzystaniem technologii percepcji syntezy jądrowej, co umożliwia robotom nie tylko szybkie pokonywanie przeszkód, wspinanie się po schodach przemysłowych, ale też przeprowadzanie autonomicznych inspekcji w każdej sytuacji pogodowej i pokonywanie innych trudności w stale rosnącej liczbie scenariuszy.

Amanda Grzmiel, dziennikarka Wirtualnej Polski