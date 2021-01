Kolonizacja Marsa? Ekspert wskazuje inny kierunek i podaje datę budowy osady w kosmosie

Agencje kosmiczne i miliarderzy skupiają się na tym, by zapewnić ludzkości możliwość zamieszkania poza naszą rodzimą planetą. Dla niektórych, jak Elona Muska, jest to warunek, by rasa ludzka przetrwała. Mars jest oczywistym kandydatem, ponieważ znajduje się blisko i od długiego czasu już trwają badania pod kątem przystosowania Czerwonej Planety dla ludzi.