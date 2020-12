Czy w tym miejscu na Marsie istniało życie? Wg ekspertów tu były największe szanse

Kolejne badania i odkrycia na Marsie pokazują, że kiedyś mogło istnieć tam życie. Na planecie występuje woda w postaci lodu, ale kiedyś była tam też w formie płynnej. Do tej pory naukowcom brakowało jednak innego, kluczowego składnika do powstania żywych organizmów, jakie znamy: ciepła.

Odpowiedź na to pytanie znaleźli naukowcy z Uniwersytetu Rutgersa w Nowym Jorku. W badaniu wykazali, że ciepło potrzebne do stopnienia marsjańskich mas lodowych pochodziło z wnętrza planety. To pozwoliło im wywnioskować, że najlepsze warunki do istnienia życia na Marsie znajdowały się do kilku kilometrów pod powierzchnią.