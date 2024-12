Kolejny Ka‑52 zestrzelony. Rosjanie zaatakowali własny śmigłowiec

O zestrzeleniu śmigłowca Ka-52 Aligator informują rosyjskojęzyczne źródła w serwisie Telegram. Do utraty cennej maszyny miało dojść jeszcze 18 grudnia, ale informacje na jej temat pojawiły się dopiero po kilku dniach.

Według nieoficjalnych, wstępnych wyników prowadzonego w tej sprawie śledztwa, śmigłowiec został zaatakowany omyłkowo przez samych Rosjan, a w zestrzelonej maszynie zginęła dwuosobowa załoga. Jest to już co najmniej 58. śmigłowiec typu Ka-52 utracony przez Rosję podczas wojny w Ukrainie. Co najmniej kilka maszyn zostało zestrzelonych przez własne siły.