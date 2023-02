Kolejny balon szpiegowski nad Hawajami? Piloci otrzymują ostrzeżenia

Nie tak dawno oczy całego świata zwrócone były w kierunku chińskiego balonu szpiegowskiego, który najpierw pojawił się nad Alaską, następnie przeleciał nad terytorium Kanady, by ponownie wlecieć nad teren USA w Montanie. Ostatecznie aerostat zestrzelono u południowo-wschodnich wybrzeży USA nad Atlantykiem przy pomocy myśliwców F-22 Raptor i pocisku pocisk AIM-9X Sidewinder, co szczegółowo opisał Łukasz Michalik.

Balon poruszał się trasą nad miejscami, gdzie znajdują się amerykańskie bazy z międzykontynentalnymi pociskami jądrowymi. Chiny twierdziły jednak, że jest to cywilny obiekt używany do celów meteorologicznych, który po prostu "zabłądził". Niedługo po tym zdarzeniu doszło do kolejnych incydentów. Myśliwiec F-22 zestrzelił niezidentyfikowany obiekt latający nad Alaską, który kierował się w stronę Kanady, a dzień później nieco mniejszy, cylindryczny obiekt nad terytorium Kanady.