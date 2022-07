Kolejne wsparcie od Australii. Co tym razem otrzyma Ukraina?

Bushmaster to transporter opancerzony opracowany przez firmę Australian Defence Industries (ADI), będącą wcześniej częścią australijskiego rządu. Aktualnie pojazdy te są produkowane przez Thales Australia przy współpracy z Oshkosh Truck.

Bushmaster może działać w najtrudniejszych warunkach i jest odporny na wybuchy. Posiada napęd na cztery koła i osiąga prędkość do 100 km/h. Pojazd może przewozić do 10 żołnierzy, nie licząc kierowcy. Wspomniany wcześniej "Technik" twierdzi, że opanowanie tych pojazdów zajmuje Ukraińcom ok. 2-3 dni.