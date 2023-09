Kofeinę łatwo przedawkować. Skutek może być śmiertelny

Badania, które ukazały się na łamach "American Journal of Clinical Nutrition", sugerują, że nasze geny odgrywają kluczową rolę w regulacji ilości spożywanej kawy. Działa to na naszą korzyść, chroniąc nas przed przedawkowaniem kofeiny. Można powiedzieć, że nasza skłonność do picia kawy jest zapisana w genach, a nasz organizm nauczył się, że nie powinniśmy z nią przesadzać.

Zdaniem Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków, jedna łyżeczka kofeiny w proszku to równowartość około 28 filiżanek kawy. Na całym świecie odnotowano wzrost liczby zgonów związanych z przedawkowaniem kofeiny. Prawdopodobnie wielu kulturystów nie stosowało się do zaleceń producenta i przekraczało zalecaną dawkę suplementu. Przykładem może być 26-letnia mieszkanka Londynu, która trafiła do szpitala po spożyciu dwóch czubatych łyżek kofeiny w proszku, co stanowiło około 20 gramów tego związku chemicznego.