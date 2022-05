Kofeina może wywoływać stany lękowe. Dzieci są najbardziej narażone

Wszystko sprowadza się do tego, że dla zdrowych i dorosłych osób bezpieczna dawka kofeiny to 400 mg na dzień. Jeżeli natomiast chodzi o dzieci, wtedy wartość ta ma spaść do zaledwie 100 mg. To daje do myślenia w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że napoje energetyczne i różnego rodzaju napoje słodzone mogą z łatwością doprowadzić do przekroczenia 100 mg kofeiny na dzień.