Kobieta straciła 170 tys. zł. Myślała, że inwestuje w kryptowaluty

Niestety mimo to przestępcy wciąż wykorzystują tę metodę, by oszukiwać kolejne ofiary. Tym razem po kliknięciu banera reklamowego, kobieta została przeniesiona na stronę formularza, w którym podała swój numer kontaktowy.

- Jeszcze tego samego dnia do sądeczanki zadzwonił mężczyzna, mówiący z charakterystycznym wschodnim akcentem. Przedstawił się jako analityk giełdowy specjalizujący się w inwestowaniu w kryptowaluty i zachęcał, by na początek zainwestowała drobną sumę pieniędzy - relacjonował rzecznik.

Kobieta zdecydowała się zainwestować początkowo 250 dolarów amerykańskich. Następnie otrzymała dostęp do konta, na które rzekomo miały wpływać zyski z inwestycji. "Analityk" zachęcił kobietę, by zainstalowana aplikację umożliwiającą zdalną obsługę pulpitu i zalogowała się na swoje konto bankowe. Dzięki temu mężczyzna sprawdził, ile ma oszczędności i zachęcał do dalszych inwestycji.

Chociaż kryptowaluty oferują szybki zarobek, to jest to bardzo niepewna forma inwestycji, nawet jeśli w grę nie wchodzą oszustwa. Zachęcamy, by rozważnie podchodzić do wszystkich ofert "gwarantujących" ogromne zyski.