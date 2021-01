Oszustwo przy zakupie Bitcoina. Poszkodowani stracili łącznie kilka milionów złotych

Policja poinformowała, że ponad 200 osób zostało oszukanych w czasie próby kupienia kryptowaluty Bitcoin za pośrednictwem serwisu internetowego aspenholding.com. Niestety ostatnie wzrosty wartości Bitcoina nie tylko przyciągnęły nowych inwestorów, ale również doprowadził do wzmożonej aktywności przestępców .

- Straty łącznie przekraczają kilka milionów złotych, zaś jednostkowo wahają się one od 1 tysiąca do ponad 700 tys. złotych. Pokrzywdzeni pochodzą z terenu całego kraju - zaznaczyła rzeczniczka podkarpackiej policji podinsp. Marta Tabasz-Rygiel.

PAP poinformował, że oszustwo wyglądało w sposób następujący: zainteresowanym był wysyłane artykuły i materiały promocyjne, w których znane osoby zachęcały do inwestowania w kryptowalutę za pośrednictwem podmiotu Aspen Holding.

- Artykuł ten za każdym razem był fingowany. Linki do artykułów podstawiane były m.in. na popularnych portalach społecznościowych. W celu wywołania presji na pokrzywdzonych, w artykule umieszczany był zegar odliczający czas do podjęcia decyzji, z uwagi na ograniczoną ilość miejsc do rejestracji - wyjaśniła rzeczniczka policji.