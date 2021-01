Chciał zainwestować w kryptowaluty. Przez "zdalny pulpit" stracił blisko 170 tys. złotych

Cyberprzestępcy coraz sprytniejsi

Jak informuje portal Sekurak.pl, mężczyzna skusił się na niezwykle atrakcyjną ofertę inwestycji na rynku kryptowalut. Najpierw zarejestrował się we wskazanej witrynie internetowej, a później postępował zgodnie z instrukcjami przekazywanymi mu przez oszustów. Jednym z zadań była instalacja aplikacji, do której otrzymał link. To za jej sprawą przestępcy przejęli dostęp do jego komputera, a następnie do konta bankowego.