Mocarstwo podjęło decyzję. Rosjanie nie będą spać spokojnie

Cytowany przez agencję Bloomberg, Keir Starmer stwierdził, że "należy oczekiwać, że pociski będą używane zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym". Przypomniał, że pociski manewrujące Storm Shadow, podobnie jak inna brytyjska broń, zostały przekazane w celach obronnych, ale to do Ukraińców należy decyzja, jak je do tej obrony wykorzystywać.