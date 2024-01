Kiedy ukraińscy piloci polecą na F16? Pentagon podaje termin

Do obsługi maszyn wymagane jest przeszkolenie pilotów i personelu. Tutaj największym ograniczeniem jest czas. W październiku 2023 r. w bazie Gwardii Narodowej w Tuscon w Arizonie ruszyło szkolenie ukraińskich pilotów F-16 . Mamy już pierwsze informacje o jego planowanym zakończeniu.

Generał brygady zaznaczył, że czas trwania szkolenia jest zależny od poziomu umiejętności pilotów. "Jak wiadomo, w zależności od poziomu umiejętności pilotów, szkolenie może trwać od pięciu do ośmiu miesięcy. Spodziewam się więc, że ci piloci zakończą szkolenie gdzieś przed końcem roku , ale nie mogę podać bardziej konkretnego czasu" - dodał Ryder.

F-16 Fighting Falcon to wielozadaniowy myśliwiec, który znajduje się na wyposażeniu wielu krajów. Do Ukrainy najpewniej trafią wersje F-16 AM i F-16 BM, czyli jedne z najstarszych pozostających w użyciu.