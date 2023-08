Katastrofa samolotu Prigożyna. Jedna z teorii zakłada użycie systemu rakietowego

"Źródło podało, że to, co stało się z samolotem Prigożyna i miejsce zestrzelenia, nie było wypadkiem, ale najprawdopodobniej karą za bunt" - stwierdził na platformie X ukraiński polityk.

Systemy S-300 to broń, która w Polsce zdobyła ponurą sławę jako domniemany sprawca wybuchu w miejscowości Przewodów, znajdującej się niedaleko granicy z Ukrainą. Jest to rozwiązanie mające swoje lata, ale wciąż skuteczne, za co odpowiadają liczne modernizacje. Oprócz Rosji korzystają z niego m.in. Ukraina, Białoruś, ale też Chiny czy Indie.

W kolejnych latach skonstruowano kolejne wersje, odpowiadające zmieniającym się wymaganiom współczesnego pola walki. Zestawy przeciwlotnicze S-300, chociaż nie należą do najnowocześniejszych, skutecznie radzą sobie z różnymi samolotami bojowymi, pociskami manewrującymi, a także taktycznymi pociskami balistycznymi. Same korzystają z szerokiej gamy pocisków (co jest uzależnione m.in. od wersji) i mogą razić cele na dystansie do 150-200 km oraz na pułapie ponad 25 km. W podstawowych wariantach są to głównie pociski 9M82, 9M83 oraz 9M83ME.