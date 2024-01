Katastrofa samolotu Ił‑76. Rosjanie mówią o danych z czarnej skrzynki

Wiele informacji podawanych przez rosyjskie media lub przedstawicieli władzy to element propagandy. Takie doniesienia są częścią wojny informacyjnej prowadzonej przez Federację Rosyjską.

Do katastrofy rosyjskiego samolotu Ił-76 doszło 24 stycznia w obwodzie biełgorodzkim w Rosji . Ukraińcy twierdzą, że na jego pokładzie znajdowały się pociski rakietowe S-300. Z kolei Rosjanie przekonują, że maszyna przewoziła 65 ukraińskich jeńców i 6 członków załogi. Wszyscy mieli zginąć w katastrofie. Rosjanie uważają też, że samolot zestrzelili Ukraińcy. Pojawiają się jednak głosy, że atak może być dziełem rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-300. Taką teorię przedstawił niemiecki ekspert wojskowy Nico Lange.

Do sieci trafiło nawet nagranie pokazujące ostatnie chwile rosyjskiego Iła-76 w powietrzu. Przeanalizowali je eksperci z amerykańskiego think tanku Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych (CSIS) oraz międzynarodowej firmy wywiadowczej Janes. Ich zdaniem materiał wideo sugeruje zestrzelenie samolotu.

Podobne informacje zostały opublikowane przez rosyjską, państwową agencję informacyjną TASS. Ta, powołując się na swoje źródło w organach ścigania, przekazała, że "dane z czarnej skrzynki wykluczają wszystkie możliwe wersje katastrofy Ił-76 i potwierdzają, że samolot uległ wpływom zewnętrznym, czyli został zestrzelony w powietrzu". Informator TASS miał zaznaczyć: "wszystko jest oczywiste" i dodać, że analizy danych z czarnej skrzynki dobiegają końca. Należy jednak podkreślić, że nie są to oficjalne doniesienia .

Rosja traci kolejny samolot Ił-76. To następny ciężki transportowiec

Iljuszyn Ił-76 (w kodzie NATO: Candid) to 4-silnikowy odrzutowy samolot transportowy produkowany od 1974 r. Maszyna o długości blisko 47 m, wysokości ok. 15 m i rozpiętości skrzydeł ponad 50 m jest uznawana za jeden z największych płatowców na świecie. Samolot został zaprojektowany do przewożenia ciężkich pojazdów i maszyn na dużych odległościach.