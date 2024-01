Przeszli pieszo 600 kilometrów. Ukraina ujawniła szczegóły ataku

Tu-22M3 to rosyjskie bombowce przeznaczone do prowadzenia uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne. Prace nad pierwszą wersją Tu-22M rozpoczęto jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku w Związku Radzieckim. Samolot był następcą Tu-22 z lat 50.

Produkowane przez Tupolewa maszyny o konstrukcji duralowej i z płatami o zmiennej geometrii (od 20 do 65 stopni) są napędzane dwoma silnikami odrzutowymi NK-25 o ciągu 140 kN każdy (245 kN z dopaleniem). Maksymalna rozpiętość skrzydeł Tu-22M3 wynosi ok. 45 m, natomiast minimalna nieznacznie przekracza 23 m. Długość wariantu M3 to z kolei 42,5 m przy wysokości 11 m.

Przypomnijmy też, że Rosjanie na końcu ubiegłego roku poinformowali, że planują zmodernizować wszystkie swoje Tu-22M3 do wariantu Tu-22M3M. Zmiany miały dotyczyć przystosowania samolotu do przenoszenia naddźwiękowego pocisku manewrującego Ch-32 oraz zamontowania w części nosowej pręta do tankowania w powietrzu. To dodatek, który znacznie wpływałby na zasięg maszyny.