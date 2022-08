Kamery termowizyjne KLW-1R Asteria - nocne "oczy" dla polskich Rosomaków

Używane przez polskich żołnierzy transportery opancerzone Rosomak to pojazdy wyposażone w produkowane na włoskiej licencji wieże Hitfist-30P. W wieżach tych umieszczono – poza uzbrojeniem – m.in. termowizory Tilde FC.

Przyspieszony tryb, w jakim 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu zamierza pozyskać nowe kamery, sugeruje – co zauważa serwis Defence24 – że dotychczasowe wyposażenie nie działa albo działa nieprawidłowo, przez co możliwości działania polskich transporterów w nocy zostały ograniczone.