Kallisto ma mnóstwo tlenu. Naukowcy nie są pewni dlaczego

Dlaczego "zaskakująco"? Ponieważ dominujące teorie na temat jego pochodzenia eliminowały taką możliwość. Ostatnie analizy wykazały, że tlenu cząsteczkowego jest tam od 100 do 1 tys. razy więcej niż wskazywałyby na to wspomniane teorie. Jak podaje CNET , nawet naukowcy nie są pewni, dlaczego tak jest.

Naukowcy wiedzieli, że w atmosferze Kallisto znajduje się dużo tlenu. Przypuszczali, że wynika to wybijania cząsteczek wody, wodoru i tlenu z lodowej powierzchni księżyca, pod wpływem potężnej magnetosfery Jowisza. Dokładne przyjrzenie się liczbom każą jednak odrzucić tę teorię – magnetyzm gazowego olbrzyma nie wystarczyłby do tego, by wprowadzić do atmosfery aż tyle tlenu. Rozbieżność jest ogromna.