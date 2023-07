Mocna deklaracja USA. Myśliwce F-16 mogą trafić do Turcji

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział we wtorek 11 lipca, że Joe Biden "wyraził się jasno, że popiera transfer myśliwców do Turcji". Nie wiadomo jednak, kiedy miałby on nastąpić. Agencja Reutera podaje, że blokada przekazania myśliwców może zostać zniesiona w przyszłym tygodniu. Przedstawiciele Waszyngtonu i Ankary zaprzeczają, jakoby zgoda na sprzedaż samolotów była związana z akcesją Szwecji do NATO.