KAAN odbył pierwszy lot. Ten turecki myśliwiec przyszłości chcą kupić Ukraińcy

Zgodnie z harmonogramem, jeśli nic nie zostanie opóźnione, nowy turecki myśliwiec ma trafić do seryjnej produkcji w latach 2028 - 2030. Nowa konstrukcja ma zastąpić w tureckim lotnictwie F-16 i F-4E-2020 Terminator. Ponadto w ostatnich miesiącach do tureckiego programu w charakterze zarówno klienta, jak i kooperanta, chce też dołączyć Ukraina .

KAAN jest bardzo podobny do amerykańskiego myśliwca F-22 Raptor i, tak samo jak on, ma klasyczną konstrukcję dwusilnikową ze statecznikami pionowymi. Turecki myśliwiec będzie jednak nieco mniejszy. KAAN ma długość 19 metrów przy rozpiętości skrzydeł wynoszącej 12 metrów, podczas gdy dla F-22 Raptor jest to 13,6 metra. Turecka maszyna nie będzie też lekka (około 27 ton), ale zastosowanie dwóch silników oraz zapasu paliwa wystarczającego na promień działania przekraczającego 1000 km ma tutaj widoczny wpływ.

Podobnie jak inne maszyny piątej generacji, KAAN zostanie wyposażony w wewnętrzne komory uzbrojenia dostosowane do bogatego arsenału lokalnej produkcji, przystosowanego do zwalczania celów w powietrzu i na lądzie. To, w połączeniu z możliwością osiągnięcia prędkości ponad Mach 2, nowoczesnym radarem z aktywnym skanowaniem elektronicznym (AESA) i systemem IRST (Infrared Search and Track), stworzy bardzo skuteczną platformę mogącą polować nawet na inne samoloty wykonane w technologii stealth.