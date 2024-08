Już suną po torach. Rosjanie ściągają na front stare czołgi

Tego typu rozwiązanie ma zwiększać poziom ochrony przed dronami FPV (first person view), które są bardzo często stosowane podczas wojny w Ukrainie (przez obydwie strony konfliktu).

Realnie, co wielokrotnie potwierdzały liczne nagrania z bitew, skuteczność takich konstrukcji jest niewielka. Drony FPV zapewniają pilotowi podgląd na żywo w czasie rzeczywistym aż do momentu uderzenia w cel. Najczęściej działają na zasadzie sprzętu kamikadze - detonacja ładunku wybuchowego następuje w chwili uderzenia.

Również pod kątem możliwości ofensywnych są to bardzo przestarzałe jednostki. Czołgi T-62M korzystają z armaty kal. 115 mm. Co jednak bardzo ważne, nie posiadają termowizji i pasywnej noktowizji, przez co nie są przydatne podczas ataków w nocy.