Jesteś rannym ptaszkiem? Winę za to mogą ponosić nasi przodkowie

Zgodnie z tymi badaniami, genetyczna skłonność niektórych ludzi do wczesnego kładzenia się spać i wczesnego wstawania, mogłaby być dziedzictwem po neandertalczykach .

Wszystko zaczyna się około 300 tysięcy lat temu, kiedy anatomicznie współcześni ludzie zaczęli pochodzić z Afryki. Około 70 tysięcy lat temu, część populacji ludzkiej zaczęła migrować z Afryki do Eurazji, gdzie zetknęli się z nowymi, zróżnicowanymi warunkami środowiskowymi, w tym z różnicami w długości dnia i temperaturze, które były zależne od pór roku.

Na terenie Eurazji, od około 400 tysięcy lat temu, żyli nasi krewniacy, tacy jak neandertalczycy i denisowianie, z którymi rozdzieliliśmy się ewolucyjnie około 700 tysięcy lat temu. W ciągu tych 400 tysięcy lat, nasi krewniacy nabyli różne przystosowania do życia w chłodniejszym klimacie.

Następnie, naukowcy porównali wyniki swoich badań z danymi z bazy UK Biobank, co pozwoliło im prześledzić zwyczaje kilkuset tysięcy ludzi, dotyczące ich rytmu okołodobowego. Według naukowców, można zauważyć, że ludzie z wyodrębnionymi wariantami genów wykazują widoczną tendencję do wczesnego wstawania i wczesnego kładzenia się do łóżka.