Kuchnia neandertalczyków. Co jadał wymarły ludzki gatunek?

Czy neandertalczycy byli inteligeni, czy pozostali tylko prymitywnymi zwierzętami zostało już w dużej mierze rozstrzygnięte. Znaleziska archeologiczne udowodniły, że wytwarzane przez nich przedmioty miały czasem przeznaczenie bardziej artystyczne niż użytkowe, a zwłoki noszą pewne ślady obrzędów pogrzebowych. To wszystko sprawia, że neandertalczycy są powszechnie uznawani za inteligentnych przedstawicieli gatunku Homo. To dlaczego zniknęli stanowi odrębną tajemnicę, lecz naukowcy biorą pod uwagę dwa główne scenariusze zakładające, że zostali oni wybici przez Homo sapiens lub też zasymilowali się z nimi, przez setki lat krzyżowania się tracąc odrębność genetyczną.

Na obszarze wykopalisk o powierzchni około 30 metrów i głębokości sześciu metrów znaleziono kilkanaście palenisk, które zawierały w sobie szczątki tego, co gotujący przy nich ludzie do nich wrzucili. Wewnątrz palenisk znaleziono resztki popiołu oraz spalone drewno i kości. Skała na spodzie paleniska była też zaczerwieniona, co upewniło badaczy w przekonaniu, że paleniska znajdują się w swoich oryginalnych miejscach.

W innej części tej samej jaskini, która wychodzi na Morze Śródziemne, odkryto za to, pozostałoci ryb, małż, mięczaków, a nawet prażonych orzeszków piniowych. Są to wystarczające dowody na to, że neandertalczycy używali ognisk do obróbki termicznej swojego pożywienia. Pomimo lat badań nie ustalono jednak w jaki sposób neandertalczycy byli zdolni do rozpalenia ognia.