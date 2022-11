Japonia chce Tomahawków? Tokio nie może dłużej czekać

Japonia ma rozważać zakup taktycznych pocisków manewrujących Tomahawk od Stanów Zjednoczonych, jak donosi Naval News powołując się na doniesienia japońskich mediów. Z publikowanych przez nie informacji wynika, że jest to związane z problemami z rozmieszczeniem pocisków manewrujących krajowej produkcji. Przypominamy, co to Tomahawk i jakie ma możliwości.