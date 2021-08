Japończycy planowali atak biologiczny? Rosjanie ujawniają dokumenty

Więźniowie byli poddawani działaniu ekstremalnych temperatur, fosgenu, wąglika i pierwiastków promieniotwórczych. Wtłaczano im do żył czyste powietrze oraz różne substancje – m.in. zwierzęcy mocz – do nerek. Prowadzono też na nich badania z wąglikiem, tyfusem, dżumą i cholerą oraz doprowadzano do wystąpienia gangreny.