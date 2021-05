Jak zmieniło się zażywanie narkotyków podczas pandemii? Eksperci wyjaśniają

W przypadku kokainy utrzymały się trendy wzrostowe, które od kilku lat eksperci obserwują w Europie. Świadczy o tym rosnącym poziom stężenia głównego metabolitu tego narkotyku w ściekach, czyli benzoiloekgoniny (BE). Jak możemy przeczytać na łamach serwisu IFLS, "średni poziom BE wykrywany we wszystkich ośrodkach badawczych, dla których dostępne są dane dla każdego z ostatnich dziesięciu lat, wzrósł z 306,71 miligramów na 1000 osób w 2011 roku do 570,3 miligramów na 1000 osób w 2020 roku".