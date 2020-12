Jak sprawdzić, czy ktoś się włamał na Facebook? Poradnik

Jak sprawdzić, czy ktoś się włamał na Facebook? W naszym poradniku postaramy się odpowiedzieć na to pytanie oraz co zrobić, gdy podejrzewacie, że doszło do naruszenia waszej prywatności.

Facebook to nie tylko platforma, na której wymieniamy się doświadczeniami, zdjęciami czy czatujemy ze znajomymi; to również ogromny zbiór danych na nasz temat, co chętnie wykorzystują cyberprzestępcy. Jak sprawdzić, czy ktoś się włamał na Facebook? W tym poradniku znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa na popularnym serwisie społecznościowym.

Jak sprawdzić, czy ktoś się włamał na Facebook?

Aby sprawdzić, czy ktoś się włamał na nasze konto Facebook, należy wejść w Ustawienia konta; w tym celu:

klikamy w prawym górnym rogu na rozwijane menu i wybieramy Ustawienia i prywatność ;

; następnie wybieramy Ustawienia a z lewej belki menu: Bezpieczeństwo i logowanie ;

a z lewej belki menu: ; rozwijamy następnie listę Miejsce logowania, gdzie pokazuje nam się cała nasza aktywność w ostatnich dniach.

Jeżeli na liście znajdziemy coś podejrzanego, klikamy w ikonę trzech kropek z prawe strony przy danym logowaniu i możemy od razu się wylogować lub zgłosić, że to nie my logowaliśmy się z danego urządzenia.

Co wskazuje, że ktoś włamał się na nasze konto na Facebooku? Zaniepokoić nas powinny następujące sytuacje:

adres e-mail lub hasło zostały zmienione;

zmienione zostały podstawowe dane, np. nasze imię, nazwisko, data urodzenia;

z konta zostały wysłane zaproszenia do osób, których nie znamy;

opublikowano posty lub wysłano wiadomości, których nie jesteśmy autorami.

Zobacz: 10 porad bezpiecznego korzystania z internetu [Wideo]

Co zrobić, gdy ktoś się włamał na nasze konto?

Pierwszym krokiem, gdy podejrzewamy, że ktoś włamał się na nasze konto na Facebooku, powinno być wylogowanie się podejrzanego urządzenia lub ze wszystkich sesji. Następnie Facebook zaleca odwiedzenie strony https://www.facebook.com/hacked, by zgłosić włamanie na konto. Kolejnym krokiem będzie zmiana hasła logowania.

Jeżeli ktoś zmienił adres e-mail powiązany z naszym kontem na Facebooku, możemy cofnąć tę zmianę. Kiedy ktoś zmienia adres e-mail na nowy, Facebook na stary adres wysyła wiadomość ze specjalnym linkiem, który cofa tę czynność.

Ktoś zhakował konto znajomego

Jeżeli podejrzewamy, że ktoś włamał się na konto znajomego, to w pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić tę osobę. Jeżeli nie będzie wiedział, co zrobić - zachęć go do zapoznania się z tym poradnikiem lub odwiedzenia Centrum Pomocy Facebooka.

Jeżeli znajomy lub bliski nie jest w stanie samodzielnie zarządzać kontem, możemy to zrobić za niego. W tym celu należy zgłosić się do Centrum Pomocy Facebooka. Możemy zarządzać kontem użytkowników, który nie skończyli 13 lat lub są niezdolni z przyczyn zdrowotnych, by samodzielnie to zrobić.

Mamy nadzieję, że nasz krótki poradnik pomógł wam znaleźć odpowiedź na pytanie, jak sprawdzić, czy ktoś się włamał na Facebook oraz rozwialiśmy wątpliwości, co robić, gdy dojdzie do naruszenia. Poniżej znajdziecie inne poradniki, które pomogą wam zachować bezpieczeństwo w sieci: