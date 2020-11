Messenger - jak działa i jak korzystać? Poradnik

Messenger to popularny komunikator internetowy stworzony przez Facebooka , który umożliwia wysyłanie wiadomości, zdjęć, filmów, naklejek i innych plików. Aplikacja służy również do wykonywania połączeń głosowych oraz prowadzenia rozmów wideo. Po raz pierwszy została uruchomiona 9 sierpnia 2011 roku i od tamtego czasu konsekwentnie zyskuje nowych użytkowników. Szacuje się, że z apki korzysta aktywnie ponad 1,3 mld ludzi na świecie.

Z aplikacji chętnie korzystają również Polacy. Messenger jest aktualnie najpopularniejszym komunikatorem internetowym w naszym kraju. Według stanu na listopad 2019 rok, nad Wisłą używa go 13,8 mln użytkowników. Dla wszystkich tych, którzy dopiero dołączają do tego grona przygotowaliśmy specjalny poradnik, który sprawi, że pierwsze kroki w apce z pewnością okażą się dużo łatwiejsze.

Jak zainstalować Messenger w telefonie ?

Aby zainstalować lub zaktualizować aplikację Messenger na naszym urządzeniu, należy przejść do App Store lub sklepu Google Play, następnie odszukać i pobrać ją na telefon. Zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania może pomóc w rozwiązaniu problemów, kiedy coś nie działa.

Messenger - jak założyć konto?

1. Przejdź do strony facebook.com i kliknij polecenie Utwórz nowe konto . 2. Następnie wprowadź imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu komórkowego, hasło, datę urodzenia i płeć. 3. Kliknij opcję Zarejestruj się. 4. Aby dokończyć proces rejestracji, potwierdź swój adres e-mail lub numer telefonu.

Co ciekawe, Messenger działa bez używania Facebooka również na komputerze. Wystarczy pobrać samą aplikację dla systemów Windows/Mac lub zalogować się do komunikatora poprzez jego dedykowaną stronę internetową.

Messenger - rozmowa wideo. Jak rozpocząć?

Jak usunąć wiadomość na Messengerze?

1. Wejść w okno czatu. 2. Przytrzymać palec na wiadomości, którą chcemy usunąć. 3. Kliknąć Usuń . 4. Następnie wybrać opcję Usuń u siebie , jeśli chcemy, by wysłana przez nas wiadomość nie była widoczna w naszym oknie, jednak nadal pozostała dostępna dla innych użytkowników czatu. Jeśli wolimy natomiast, aby nikt nie mógł zobaczyć naszej wiadomości, wybieramy opcję Cofnij wysłanie .

Jak wylogować się z Messengera?

Chociaż w aplikacji Messenger nie natrafimy bezpośrednio na przycisk "wyloguj" , nie oznacza to, że pozostajemy w sytuacji bez wyjścia. Istnieją bowiem dwie możliwości, które przyniosą oczekiwany przez nas efekt i przyczynią się do zadbania o nasze bezpieczeństwo.

Popularniejszą metodą jest wylogowanie się z sesji. Aby to zrobić, należy otworzyć aplikację Facebook na dowolnym urządzeniu, a następnie postępować według poniższej instrukcji.

1. Wybierz opcję Ustawienia znajdującą się w prawym górnym rogu ekranu.

2. Następnie kliknij przycisk Bezpieczeństwo i logowanie.

3. W kolejnym kroku przejdź do sekcji Miejsca logowania.

4. Teraz wyświetlą Ci się wszystkie urządzenia, na których jesteś aktualnie zalogowany do Facebooka i Messengera. Kliknij w trzy kropki znajdujące się po prawej stronie nazwy sprzętu, z którego chcesz się wylogować.

5. Następnie pojawią się opcje: To nie Ty? oraz Wyloguj się. Wybierz pierwszą, jeśli uważasz, że obca osoba zalogowała się na Twoje konto. Kliknij w drugą, jeżeli chcesz wylogować się z konkretnego urządzenia i sesji.

6. Teraz po otworzeniu Messengera pojawi się komunikat Sesja wygasła.