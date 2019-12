Jak sformatować komputer? Instrukcja krok po kroku

Jak sformatować komputer? Czynność ta nie należy do trudnych, jednak z pewnością zajmie nam trochę czasu. Formatowanie komputera, a dla ścisłości - dysku, pozwoli nam na usunięcie wszystkich danych i zwolni miejsce do ponownego zagospodarowania. Oto instrukcja, jak to zrobić.

Jak sformatować komputer? (Shutterstock.com)

Jak sformatować komputer? - to pytanie zadawała sobie większość z nas, kiedy po raz pierwszy miała styczność z problemem w postaci przepełnionych dysków. Proces, który może brzmieć niezwykle skomplikowanie, w rzeczywistości nie powinien sprawić większych trudności. Warto uzbroić się jednak w cierpliwość, ponieważ zwalnianie miejsca na komputerze może nam zająć trochę czasu.

Warto podkreślić, że nie formatujemy komputera, tylko dysk. Robimy to po to, aby usunąć wszystkie zapisane pliki i programy, tworząc miejsce do ponownego zagospodarowania. Na przypomnienie zasługuje również fakt, że za pomocą formatowania nie poprawimy prędkości pracy dysków - w tym celu konieczna będzie defragmentacja.

Jak całkowicie sformatować dysk? Instrukcja krok po kroku

1. Zabezpieczenie danych

Zanim rozpoczniemy proces formatowania naszego dysku, zabezpieczmy pliki, które chcemy zachować. Wszystko, co ma dla nas szczególną wartość powinno znaleźć się na dysku zewnętrznym.

2. Przygotowanie płyty instalacyjnej z systemem Windows

Kolejnym krokiem jest przygotowanie płyty instalacyjnej z systemem Windows lub urządzania zewnętrznego, na którym zamontowany jest obraz owej płyty. Aby zainstalować oryginalnego Windowsa będziemy potrzebowali 25-znakowego klucza produktu. W przypadku, gdy zakupiliśmy system w wersji pudełkowej, kod będziemy musieli wprowadzić ręcznie, natomiast wersja cyfrowa aktywuje klucz automatycznie.

3. Formatowanie dysku z BIOSa

W celu uruchomienia Windowsa z płyty, będziemy musieli posłużyć się BIOSem. Aby to zrobić, należy uruchomić ponownie komputer. Gdy zobaczymy czarny ekran startowy, w zależności od posiadającego urządzenia, wciśnijmy na klawiaturze: F1, F2, F10, DEL albo ESC. Następnie odszukajmy opcji związanej z rozruchem (boot) i upewnijmy się, że na pierwszym miejscu na liście znajduje się CD-ROM Drive lub Removable Devices.

4. Instalacja

Jeżeli wszystkie dotychczasowe kroki wykonaliśmy poprawnie, nasz komputer powinien uruchomić się z płyty z innego zewnętrznego nośnika. Na pierwszym planie powinniśmy zobaczyć okno instalatora systemu. Na samym początku wybierzmy format daty, język, a także zaakceptujmy wszystkie postanowienia licencyjne. Kolejne okno zaprezentuje nam podział na partycje, a my wybierzemy te, które chcemy poddać procesowi formatowania. Jeśli chcemy całkowicie wyczyścić nasz komputer, zaleca się usunięcie wszystkich partycji.

Formatowanie dysku, na którym nie znajduje się system operacyjny

Jeżeli chcemy sformatować dysk lub partycję, które nie są używane jako źródło systemu operacyjnego, będzie to bardzo proste.

Klikamy prawym przyciskiem myszy na "Mój komputer"

Następnie wybieramy opcję "Zarządzaj"

W oknie "Zarządzanie komputerem" w kolumnie po lewej wybieramy opcję "Zarządzanie dyskami"

Klikamy prawym przyciskiem myszy na dysk i wybieramy "Formatuj"

Po wybraniu tej opcji pojawi się nam kilka możliwości do wyboru. System plików: NTFS jest wskazany dla dysków wewnętrznych, exFAT jest zoptymalizowany na potrzeby dysków przenośnych i pamięci flash, FAT32 to system wykorzystywany w starszych komputerach.

Domyślny rozmiar alokacji: określa najmniejszą wielkość przestrzeni na dysku, której można użyć do przechowywania pliku. Dla systemu plików NTFS wynosi on domyślnie 4 kb.

Opcja "Szybkie formatowanie" usuwa pliki z partycji