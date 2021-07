Jacobabad w Pakistanie. Miasto, w którym nie da się żyć - jest za gorąco

Życie w pakistańskim mieście Jacobabad teoretycznie przestało być możliwe dla człowieka - przynajmniej ze względu na panujące temperatury wynikające ze zmian klimatu. Jak podaje The Indian Express, bazując na innych publikacjach, temperatura powietrza powyżej 52 stopni to warunki, w których człowiek nie jest w stanie funkcjonować. Jacobabad to drugie miasto na świecie, gdzie odnotowano aż takie upały.