Istnieje życie pozaziemskie? W końcu poznamy ostateczną odpowiedź

W rozwiązaniu zagadki dotyczącej życia poza naszą planetą ludziom od dawna pomagają maszyny. Czujniki umieszczane obecnie na pokładach statków kosmicznych eksplorujących inne światy pozwalają pozyskiwać wiele cennych danych, ale mają też liczne ograniczenia. W ich eliminacji ma pomóc algorytm AI opracowywany przez zespół naukowców pod kierownictwem Roberta Hazena.

"Święty Graal astrobiologii"

Jak mówią badacze, ich koncepcja zakłada wykorzystanie metody opartej na sztucznej inteligencji (AI), która będzie w stanie wykrywać subtelne różnice we wzorcach molekularnych, które wskazują na sygnały biologiczne. Dodają, że bardzo ważne są przy tym dwie kwestie. Algorytm AI (przeszkolony na 134 próbkach, z których 59 było biotycznych, a 75 abiotycznych) ma oferować wyniki z dokładnością do 90 proc., a zarazem pozwalać na wykorzystywanie go nawet na próbkach sprzed setek milionów lat.

– Zaczęliśmy od idei zakładającej, że chemia życia różni się od chemii świata nieożywionego, że istnieją "chemiczne reguły życia", które wpływają na różnorodność i rozmieszczenie biomolekuł. Gdybyśmy mogli wydedukować te reguły, moglibyśmy je wykorzystać do kierowania naszymi wysiłkami w celu modelowania pochodzenia życia lub wykrywania subtelnych oznak życia w innych światach – powiedział Robert Hazen, naukowiec z Carnegie Institution for Science w Waszyngtonie.

Naukowcy mają plan na wykorzystanie swojego pomysłu

Naukowcy liczą na to, że w nieodległej przyszłości ich system sztucznej inteligencji będzie można wbudować w najinteligentniejsze czujniki na robotycznych badaczach kosmosu.

Wymieniają lądowniki i łaziki wysyłane do badania powierzchni Księżyca czy Marsa, a także w statki kosmiczne krążące wokół potencjalnie nadających się do zamieszkania światów, takich jak Enceladus (księżyc Saturna, który uznajemy za najlepsze miejsce do życia w Układzie Słonecznym, tuż po Ziemi) i Europa (księżyc Jowisza).

– Ta metoda analityczna może zrewolucjonizować poszukiwania życia pozaziemskiego i pogłębić nasze zrozumienie zarówno pochodzenia, jak i chemii najwcześniejszego życia na Ziemi. Otwiera to drogę do wykorzystania inteligentnych czujników na statkach kosmicznych, lądownikach i łazikach do poszukiwania oznak życia, nawet zanim pobrane próbki powrócą na Ziemię – dodał Robert Hazen.

Mateusz Tomczak, dziennikarz Wirtualnej Polski