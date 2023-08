Nowe fakty o marsjańskim Olympus Mons. Naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia

Uwagę naukowców skupiły przede wszystkim zdjęcia prezentujące okolice Lycus Sulci i krateru Yelwa. Widać na nich "pomarszczony teren", który zdaniem specjalistów jest wyraźnym dowodem na to, że w przeszłości był to obszar wyglądający zupełnie inaczej.

Charakterystyczne "pomarszczenie" może być dowodem na to, że gorąca lawa wyciekła ze szczytu i wpadała do wody (lub napotykała na lód) u podstawy góry. Powodowało to liczne osunięcia ziemi, z których przynajmniej kilka musiało rozciągać się nawet ok. 1000 km od wulkanu, a następnie przechodzić różne zmiany przybierając charakterystyczne kształty.