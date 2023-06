Pierwsza transmisja na żywo z Marsa. Historia dzieje się na naszych oczach

Chociaż z zainteresowaniem ludzkości Czerwoną Planetą mamy do czynienia nie od dziś, wciąż skrywa ona mnóstwo tajemnic. Do odkrycia wszystkich bardzo daleka droga, ale dzięki takim przedsięwzięciom jak Mars Express jesteśmy nieco bliżej. Pierwsza transmisja na żywo z Marsa została przygotowana z okazji 20. urodzin Mars Express, czyli bezzałogowej misji prowadzonej przez ESA, której celem jest badanie najbliższego planetarnego sąsiada Ziemi.

Chociaż określeniem na żywo posługują się tutaj wszyscy łącznie z przedstawicielami ESA, warto nieco bliżej pochylić się nad tą kwestią. Niektórych barier ludzkość nie jest w stanie pokonać. Ogromna odległość dzieląca Ziemię i Marsa (średnio to ok. koło 225 mln km) oraz określona prędkość światła sprawiają, że nieuniknione jest pewne opóźnienie w przekazie.

Opóźnienie wyniesie ok. 18 minut. Ok. 17 minut to czas podróży światła z Marsa na Ziemię w ich dzisiejszej konfiguracji tych planet. Dodatkowa minuta to natomiast przechodzenie obrazów przez przewody i serwery naziemne.