ISS przeleci nad Polską. Pojawi się dwa razy

Nocne Niebo przypomina, że przeloty ISS będą widoczne nad Polską do piątku. W nadchodzących dniach w większości kraju będą panowały dobre warunki pogodowe, co sprzyja wieczornym obserwacjom nieba. To dobra informacja, bo oprócz ISS w najbliższym czasie będzie można również podziwiać maksimum meteorów z roju Camelopardalidów. Przypada ono w nocy z 23 na 24 maja.

Kometą macierzystą w przypadku Camelopardalidów jest krótkookresowa kometa 209P/LINEAR (znana również jako LINEAR 41), odkryto ją dopiero w 2004 r. Co ciekawe, meteory roju Camelopardalidów zaliczane są do jednych z wolniejszych meteorów na niebie. Poruszają się z prędkością ok. 18 km/s, dzięki czemu łatwiej je zlokalizować i obserwować. Warto też pamiętać, że od 19 kwietnia do 28 maja na nocnym niebie pojawiają się też meteory z roju Eta Akwarydów. Pomimo tego, że ich maksimum przypadało w nocy z 5 na 6 maja, to wciąż pojawiają się nad naszymi głowami.