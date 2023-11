Intruzja magmy zagraża miastu. Islandzki wulkan chce wybuchnąć

Wulkan Fagradalsfjall położony jest na południe od Reykiawiku. Stanowi jeden z sześciu systemów wulkanicznych na Półwyspie Eykjanes. Przypomniał o sobie w marcu 2021 roku. Ówczesna erupcja była pierwszą od 800 lat, ale nie ostatnią. Trwała pół roku i doprowadziła do pokrycia lawą 4,85 km2. W 2022 roku wulkan wybuchł ponownie. Przez trzy miesiące doprowadził do rozlania kolejnej warstwy magmy. Zajęła ona powierzchnię 1,3 km2.

Według Islandzkiego Biura Meteorologicznego obecna sytuacja jest podobna do obserwowanej w 2021 roku. Od października w południowo - zachodniej części kraju wystąpiło około 2 400 trzęsień ziemi. Ich ośrodkiem jest usiany wulkanami półwysep, a sytuacja tam stała się groźna.

Oznacza to, że magma przemieszcza się właśnie w to miejsce, a władze podjęły decyzję o ewakuacji miasteczka. Obecnie drogi prowadzące do Grindavik zostały zamknięte, a w pierwszej kolejności miasto opuścili mieszkańcy południowo - zachodnich rejonów. Islandzka Agencja Ochrony Ludności podkreśla, że ewakuacja ma charakter zapobiegawczy.