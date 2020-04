Interaktywna mapa klimatyczna świata. Pokazuje zmiany, jakie zajdą do 2070 roku

Interaktywna mapa

Do opracowania mapy wykorzystano jeden ze scenariuszy RCP Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu. Dzięki niej możemy się dowiedzieć, jakie warunki atmosferyczne będą panowały za 50 lat, jeśli ludzkość nie zmniejszy emisji gazów cieplarnianych .

Zmiany w poszczególnych miastach są zestawiane z warunkami panującymi w innych częściach świata. Pozwala to w prosty sposób zrozumieć, jak klimat będzie panował w Warszawie, Londynie czy Nowym Jorku za 50 lat.

Zobacz też: Palmy wyrosły z nasion sprzed 2000 lat. To pierwszy taki przypadek.

Prognozy dla Polski

Według danych zaprezentowanych na interaktywnej mapie dojdzie do bardzo dużej zmiany warunków atmosferycznych w Warszawie, która znajdzie się w strefie klimatu półpustynnego. Będzie sucho i zimno, co w połączeniu z brakiem wystarczającej ilości wody nie pozwoli na przetrwanie drzew i podobnych roślin. Warunki atmosferyczne, jakie mogą panować w Warszawie w 2070 roku, porównano do obecnej sytuacji w rumuńskim mieście Rast.