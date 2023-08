Indie lecą na Słońce. Wielki kosmiczny plan

Słońce badane jest od wielu lat i całkiem dobrze je już poznaliśmy. Wciąż jednak skrywa pewne tajemnice. Naukowcy na przykład nie są pewni, co do tego, w jaki sposób zewnętrzna warstwa atmosferyczna gwiazdy nagrzewa się aż o 1 mln stopni Celsjusza bardziej niż jej powierzchnia. Nie wiedzą też, co dokładnie dzieje się na Słońcu przed wyzwoleniem rozbłysków słonecznych i koronalnymi wyrzutami masy . Do tego wiatry słoneczne wymagają głębszych badań.

Między innymi na te pytania odpowiedzi pomoże znaleźć Aditya-L1, a przynajmniej na to liczą naukowcy z Indii. Najpierw Aditya-L1 uda się na niską orbitę okołoziemską. Tam przeprowadzone zostaną testy poszczególnych systemów i każdego z siedmiu instrumentów naukowych. Jeśli będą działać prawidłowo, to statek zacznie oddalać się od Ziemi, by wreszcie uwolnić się od jej przyciągania grawitacyjnego i ruszyć w stronę Słońca. Celem jest punkt Lagrange Point 1 (L1) – to stabilne grawitacyjnie miejsce, oddalone o ok. 1,5 mln km.