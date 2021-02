Huawei. Prezes firmy liczy, że nowy prezydent USA będzie lżej traktował Chiny

Twórca i prezes chińskiego giganta technologicznego Huawei ma nadzieje, że nowa administracja Stanów Zjednoczonych złagodzi podejście do jego firmy. Huawei był jedną z głównych firm , które ucierpiały na sankcjach nałożonych przez Stany Zjednoczone. Firma została także zakwalifikowana jako zagrażająca bezpieczeństwu narodowemu przez Federalną Komisję Łączności.

Sankcje zabraniające amerykańskim firmom współpracy Huawei doprowadziły do poważnych problemów chińskiej firmy. Straciła ona m.in. dostęp do procesorów firmy Qualcom oraz możliwość korzystania z usług Google, co czyni jej nowe telefony mało atrakcyjne dla użytkowników korzystających np. z Gmaila lub Zdjęć Google.