Holandia się zbroi. Kupiła, to co parę lat temu odrzuciła Polska

Umowa obejmuje również początkowe wsparcie techniczne. Dokumenty podpisali w trakcie targów Euronaval w Paryżu wiceadmirał Jan Willem Hartman, stojący na czele holenderskiej Agencji Command Materiel and IT (COMMIT) oraz prezes Airbus Helicopters, Bruno Even.

Śmigłowce H225M dołączą do obecnie wykorzystywanych w Królewskich Holenderskich Siłach Powietrznych (RNLAF) śmigłowców z serii H215M i będą użytkowane przez 300 Eskadrę Operacji Specjalnych. W tym celu zamówione przez RNLAF H225M będą dostosowane do wymagań jednostek specjalnych, co obejmie m.in.rozwój systemów łączności taktycznej oraz integrację nowych technologii w systemach śmigłowca.

Konstrukcyjnie H225M Caracal jest rozwinięciem maszyny Eurocopter AS532 Cougar więc jest to średni śmigłowiec transportowy zdolny do transportu do 29 żołnierzy oprócz dwójki pilotów. Jest to dwusilnikowa maszyna o maksymalnej masie startowej 11 160 kg, co zapewnia szerokie możliwości adaptacji do różnych zadań. Najpopularniejszy jest wariant transportowy, ale istnieją też wersje przeznaczone do polowania na okręty podwodne bądź tzw. CSAR (Combat Serach and Rescue).