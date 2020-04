Hitlerowski symbol na polskich sztandarach. Jak TVP, szczując nazizmem, trafiła kulą w płot [OPINIA]

Zacznijmy jednak od ponurych symboli SS i Hitlerjugend. Niemcy nawiązali w nich do wikińskiej estetyki, używając runy "sig". Był to symbol słońca i zwycięstwa.

Błyskawica widoczna na symbolach, związanych z aktualnym protestem wygląda inaczej - szeroka na górze i zwężająca się ku spiczastemu dołowi. Jeśli jednak - zdaniem TVP Info - należy postawić znak równości pomiędzy użyciem symbolu o wyglądzie błyskawicy, a nazizmem, autorzy tej tezy mają poważny problem. Bo pod podobnymi symbolami walczyli i ginęli Polacy, którzy z nazizmem nie mieli nic wspólnego. Wręcz przeciwnie – byli gotowi poświęcić swoje życie, aby go zwalczać.

Grupy Szturmowe

Obok działań dywersyjnych , zapisali się w historii m.in. słynną akcją pod Arsenałem, podczas której uwolniono konwojowanych przez Gestapo więźniów, w tym należącego do Grup Szturmowych Jana Bytnara "Rudego".

Dywizjony myśliwskie

Skąd w dywizjonowej symbolice wziął się charakterystyczny kształt? Było to nawiązanie do tradycji przedwojennej polskiej 121 Eskadry Myśliwskiej, której godło stanowił właśnie "uskrzydlony grot" o wyglądzie błyskawicy. Lotnicy tej eskadry, pilotując przestarzałe, wolne i słabo uzbrojone samoloty PZL P.11c, zdołali zestrzeli 8,5 maszyny wroga, tracąc 6 własnych.

Polski pistolet maszynowy Błyskawica

Popularny symbol

Nie sposób za to pominąć błyskawicy, obecnej w symbolice wojsk łączności. Ich korpusówka - oznaka danego rodzaju wojsk - zawiera przecież charakterystyczny symbol.

Podobne, liczniejsze błyskawice znajdziemy także w symbolu wojsk radiotechnicznych. Co więcej, ukośna błyskawica to standardowy symbol, używany do oznaczania wojsk łączności m.in. w NATO.