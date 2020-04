Zaostrzenie prawa aborcyjnego pogorszy stan zdrowia kobiet w Polsce. Tak mówi nauka

To oznacza, że w Unii Europejskiej zbliżymy się jeszcze bardziej do Malty, która jest jedynym krajem posiadającym surowsze prawo w tej kwestii od naszego, a która zabrania dokonania aborcji w każdym przypadku.

W innych miejscach Europy jeśli prawo aborcyjne jest w jakiś sposób zmieniane, to na rzecz jego liberalizacji. Tak było w 2018 roku w Irlandii i Irlandii Północnej, gdzie w referendach podjęto decyzję o możliwości wykonywania aborcji do 12 tygodnia ciąży, mimo że w obu z nich prawo było przed zmianą jeszcze surowsze niż w Polsce.

Nasz kraj jednak zdaje się przeć pod prąd, zamiast uczyć się na doświadczeniach innych krajów. Idziemy tam skąd przyszli Irlandczycy, nie zwracając uwagi na to, jakie to prawo miało tam konsekwencje i dlaczego zostało ono w końcu tak znacznie zmienione.

Surowe prawo aborcyjne to cierpienie kobiet

Wykonany przez irlandzkie Center of Reproductive raport zatytułowany "Abandoned and Stigmatized", który omawiał wpływ surowego prawa aborcyjnego w Irlandii na stan psychiczny kobiet, stwierdził jednoznacznie jego negatywny impakt. W kontekście kwestii zakazu aborcji w przypadku poważnego uszkodzenia płodu, dokument informuje, że efektem takiego prawa było "ogromnie cierpienie psychiczne i narażenie zdrowia fizycznego wielu kobiet."

Jak przytacza raport, przykładami są tutaj "historię kilku irlandzkich kobiet, którym postawiono diagnozę wystąpienia śmiertelnej anomalii płodu, jednocześnie zabraniając im wykonanie aborcji." Osoby, które ucierpiały przez takie przepisy prawne, rozpoczęły wraz ze swoimi partnerami prowadzenie grupy wsparcia dla ludzi o podobnych doświadczeniach. Same opisywały to jako "wstrząs i szok, spowodowany tym, że w momencie największej potrzeby państwo odwróciło się od nich i poczuły się jak przestępcy".

Do takich samych wniosków dochodzą badania naukowe. Jedno z nich, wykonane przez badaczy z University of California, San Fransisco i Oakland, doprowadziło do konkluzji, że brak możliwości wykonania aborcji ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne kobiet. W badaniu z 2017 roku kobiety, którym odmówiono aborcji, wykazywały większy niepokój, mniejsze zadowolenie z życia i niższą samoocenę w porównaniu z tymi, które miały szansę wykonać zabieg.