Historyczna misja SpaceX i NASA. Astronauci wracają na Ziemię [Oglądaj na żywo]

Podczas powrotnego lotu na Ziemię , kapsuła porusza się z prędkością ponad 27 tysięcy kilometrów na godzinę . Na wysokości ok. 5,5 kilometrów otworzą się dwa pierwsze spadochrony spowalniające. Następnie, na wysokości ok. 1,8 km otworzą się cztery główne spadochrony. Zmniejszą one prędkość opadania, dzięki czemu statek będzie mógł wodować na Oceanie Atlantyckim. Na załogę czeka ekipa poszukiwawczo-ratunkowa GO Navigator, które pomoże Amerykanom wydostać się z kapsuły. Poniżej możecie oglądać transmisję z tego wydarzenia.

Uroczyste pożegnanie

Swój powrót do domu astronauci rozpoczęli w sobotę 1 sierpnia. Jego pierwszym punktem było uroczyste pożegnanie. Około godziny 15:10 polskiego czasu, Behnken i Hurley otrzymali flagę USA. - Ta flaga spędziła tutaj około dziewięć lat. Jestem dumny, że przywieziemy ją z powrotem do domu, zobaczymy, co będzie dalej, jak przebiegnie jej podróż na Księżyc - komentował Douglas Hurley. - Trudno jest ubrać w słowa, jakie to uczucie, być częścią tej ekspedycji, to będzie wspomnienie na całe życie - dodał.