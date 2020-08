Historyczna misja SpaceX i NASA. Astronauci wracają na Ziemię

Tamta sobota przeszła do historii jako dzień, w którym po raz pierwszy prywatna rakieta wyniosła ludzi na orbitę. Teraz, po dwóch miesiącach spędzonych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, astronauci powrócą na Ziemię. Proces odłączania kapsuły od ISS rozpocznie się 2 sierpnia ok. 01:34 czasu polskiego. Następnie, po około 19 godzinach statek kosmiczny wejdzie w atmosferę Ziemi i podejdzie do wodowania u wybrzeża Florydy.