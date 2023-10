Hezbollah grozi użyciem broni. Pokazał niepokojący film

Izrael został zaatakowany przez Hamas, ale nie trzeba było długo czekać na przyłączenie się do konfliktu Hezbollahu. Obydwie organizacje są wspierane przez Iran, pojawiły się już dowody na to, że Hamas dysponuje także bronią pochodzącą z Rosji oraz Korei Północnej. Hezbollah jest groźniejszy, ponieważ ma większe możliwości produkcji uzbrojenia, a także jego pozyskiwania. Materiał wrzucony do sieci skupia się na jednej kategorii sprzętu, ale pokazuje, że należy traktować tych radykalistów bardzo poważnie.