Hakowanie przy pomocy lasera jest możliwe. Zrobili zakupy, włamali się do domu i auta

Hakowanie przy pomocy lasera może pozwolić na włamanie się do domu

"Nadal istnieje jakaś tajemnica związana z fizyczną przyczyną" - mówi jeden z naukowców. Istnieją natomiast sposoby, aby zablokować tego typu ataki. Jednakże to byłoby związane z przebudową urządzeń, więc jest to raczej nierealne ze strony producentów.

Pomijając niezrozumiałe jeszcze przyczyny, jest inny problem dotyczący badanych przez naukowców urządzeń. Jak zaznaczają, często nie posiadają one systemu uwierzytelniania użytkownika, co pozwala atakującemu na użycie prostych poleceń do zdobycia prywatnych informacji, czy nawet otwarcia zamku do drzwi typu "smart". W analogiczny sposób mogą dokonać zakupów internetowych, czy uruchomić pojazdy połączone z kontem Google.