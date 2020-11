Uważaj na mody do Minecraft. Część z nich zawiera złośliwe oprogramowanie

Eksperci ds. bezpieczeństwa wykryli w Sklepie Play Google ponad 20 aplikacji pobranych łącznie ponad milion razy. Motyw był zawsze ten sam, czyli fałszywe mody do popularnej gry Minecraft.

Minecraft to jedna z najpopularniejszych gier w historii. Chociaż grafiką nie zachwyca, ciągle przyciąga miliony fanów, w tym często bardzo młodych ludzi. Dla cyberprzestępców oznacza to jedno - łatwy łup. Znaleźli prosty sposób, aby uwiarygodnić swoje działania. Wykorzystali Sklep Google Play.

Począwszy od lipca, badacze z firmy Kaspersky znaleźli ponad 20 aplikacji, które miały stanowić mody do Minecrafta, a w rzeczywistości zalewały smartfon użytkownika reklamami. Ponieważ Minecraft został zaprojektowany w Javie, deweloperzy zewnętrzni mogli łatwo tworzyć kompatybilne aplikacje lub modyfikacje do gry. Obecnie, jest ich na rynku około 15 tysięcy.

Złośliwe oprogramowani w Sklepie Play Google: tym razem padło na Minecraft

Wśród nich, czai się co najmniej 20, które badacze z firmy Kaspersky byli w stanie zidentyfikować jako złośliwe. Google Play usunął wszystkie złośliwe tytuły z wyjątkiem pięciu. Jak podaje Kaspersky: Zone Modding Minecraft, Textures for Minecraft ACPE, Seeded for Minecraft ACPE, Mods for Minecraft ACPE i Darcy Minecraft Mod są nadal dostępne.

Według Kaspersky, po zainstalowaniu szkodliwego oprogramowania modpack na urządzeniu z Androidem, aplikację można otworzyć tylko raz. To klasyczny przykład wykorzystania tzw. "packera". Program służy jedynie do uzyskania dostępu do pamięci smartfona, aby pobrać złośliwe oprogramowanie. Następnie jego ikonka znika i zaczyna działać w tle, wyświetlając pełnoekranowe reklamy, których nie sposób wyłączyć.

Aby odinstalować fałszywą modyfikację do Minecrafta, należy przejść do ustawień systemu Android i wyszukać listę aplikacji. Na niej z kolei szukamy już samej aplikacji. Po jej usunięciu złośliwe oprogramowanie "powinno zniknąć", jak podają eksperci, co nie gwarantuje pełnej skuteczności tego typu działania. Warto też spróbować zainstalować darmowy program antywirusowy dla Androida.