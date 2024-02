Grzyby rosną szybciej w hałasie? Naukowcy przeprowadzili badania

W przeszłości naukowcy odkryli, że zdrowe gleby cechują się specyficznym "krajobrazem dźwiękowym". Jest to zbiór dźwięków generowanych przez różne bezkręgowce, takie jak dżdżownice czy mrówki. Niemniej jednak, do tej pory nie przeprowadzono badań, które by analizowały wpływ tła dźwiękowego ekosystemu na wzrost roślin i grzybów. Okazuje się, że poziom hałasu wokół grzybów może mieć istotny wpływ na ich wzrost.