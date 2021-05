Grzyby na Marsie? Naukowcy mają zaskakującą teorię

Na poparcie swojej tezy eksperci przypomnieli, że istnieją organizmy lądowe, które mogą przetrwać w warunkach marsjańskich. Ich zdaniem dziwniejszym niż to, że na Czerwonej Planecie istnieją grzyby, byłby fakt, że w ogóle nie występują tutaj żadne formy życia. Mogłyby one dotrzeć tam z Ziemi i ewoluować, osiągając odporność na niskie temperatury, przystosowując się do braku wody czy wysokiego poziomu promieniowania.