Marsjański helikopter odbył trzeci lot. Obserwował go łazik Perseverance

Trzeci przelot Ingenuity po Czerwonej Planecie to wciąż testy. Naukowcy z NASA muszą wybadać, na ile mogą sobie pozwolić i na ile pozwoli im sam Mars. Dron ustanowił kolejne rekordy. Wysokość, na którą wzleciał to prawie 5 metrów. Zasięg lotu wyniósł 50 metrów, a maksymalna prędkość to zachwycające… 7,24 kilometra na godzinę ! Dave Lane, który koordynuje cały projekt, może być dumny.

Te nieśmiałe marsjańskie podrygi helikoptera, ujął łazik Perseverance na filmie. Wykorzystał do tego kamerę Mastcam-Z . Statyczne nagranie pokazuje drona Ingenuity przelatujące z lewej na prawą stronę – niby nic, a jednak wiele. Pamiętajmy o tym, że to nie jest jakiś tam zwykły lot, a poważne próby naukowe na planecie odległej od Ziemi o około 60 milionów kilometrów.

Niebawem Ingenuity poleci kolejny raz, a później kolejny. Wszystko dąży do tego, by badanie Marsa z powietrza było regularne. Umożliwi to szybsze zbadanie planety – w końcu dron nie musi zatrzymywać się ze względu na gorszą nawierzchnię, po prostu nad nią przeleci. To naprawdę niesamowita technologia, która jeszcze kilka lat temu mogłaby uchodzić jedynie za fikcję naukową.