Greta Thunberg w Davos: "Nawet polscy górnicy się nie poddali"

Greta Thunberg była gościem Światowego Forum Gospodarczego w Davos. Nastoletnia aktywistka podczas swojego wystąpienia opowiedziała o ubiegłotygodniowej wizycie w naszym kraju. - Polscy górnicy rozumieją potrzebę zmian bardziej niż wy - mówiła Szwedka.

- Rok temu przyjechałem do Davos i powiedziałam wam, że nasz dom płonie, żebyście wpadli w panikę i poczuli strach. Ostrzegano mnie, że mówienie ludziom, by panikowali z powodu kryzysu klimatycznego jest bardzo niebezpieczne. Klimat i środowisko to dziś gorący temat, jednak w praktyce od tamtego czasu nic nie zostało zrobione, emisje CO2 nie zmniejszyły się - mówiła aktywistka.